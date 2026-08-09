Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

È quanto chiedono al Consiglio di Stato sei granconsiglieri leghisti dopo il sabato sera da incubo vissuto sulla A2.
«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
Foto lettore
Fonte Stefano Quadri
elaborata da Cronaca Ticino
«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
È quanto chiedono al Consiglio di Stato sei granconsiglieri leghisti dopo il sabato sera da incubo vissuto sulla A2.

BELLINZONA - Dopo il caos scoppiato ieri sera sulla A2 in seguito a un grave incidente avvenuto all'altezza di Mezzovico, scatta l'interrogazione al Consiglio di Stato.

A chiedere chiarimenti al Governo sono i granconsiglieri della Lega dei Ticinesi Stefano Quadri (primo firmatario), Boris Bignasca, Omar Balli, Raffaella Zucchetti, Andrea Sanvido e Mauro Minotti. E la domanda centrale è: «Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?».

«È legittimo chiedersi se sia accettabile che un incidente possa paralizzare per oltre cinque ore la A2»
«Il grave incidente ha provocato sette feriti, di cui uno in pericolo di vita. A tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie va anzitutto la nostra vicinanza, così come il ringraziamento ai soccorritori, ai pompieri e agli agenti intervenuti», esordiscono i deputati. «Ciò premesso, quanto accaduto sul fronte della gestione del traffico solleva diversi interrogativi. A seguito dell’incidente, la circolazione in direzione nord è stata bloccata e successivamente solo parzialmente ripristinata. La riapertura completa è stata annunciata non prima delle ore 23.00: oltre cinque ore dopo l’incidente. Le conseguenze sono state pesantissime. Si sono formate colonne fino a 13 chilometri tra Bissone e il Dosso di Taverne e numerosi automobilisti sono rimasti praticamente intrappolati sull’autostrada per tre o quattro ore, in una giornata caratterizzata peraltro da temperature elevate e da un traffico particolarmente intenso».

Famiglie con bambini, anziani e turisti si sono trovati fermi per ore, in alcuni casi senza acqua e senza possibilità di abbandonare l’autostrada, viene sottolineato. «Nessuno mette in discussione la priorità assoluta dei soccorsi né la necessità di effettuare accuratamente i rilievi necessari all’inchiesta. Ma proprio perché l’A2 costituisce la principale arteria stradale del cantone, è legittimo chiedersi se sia ancora accettabile che un incidente, per quanto grave, possa di fatto paralizzare per oltre cinque ore uno degli assi viari più importanti della Svizzera».

MEZZOVICO
Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Non è inoltre la prima volta che in Ticino, dopo incidenti o eventi straordinari, i tempi necessari per restituire alla circolazione strade e infrastrutture di trasporto appaiono particolarmente lunghi, osservano i leghisti. «Occorre quindi capire se le procedure attualmente applicate siano ancora adeguate e se esista un vero concetto operativo volto non soltanto a garantire soccorsi e accertamenti, ma anche a ripristinare la mobilità nel minor tempo possibile».

«Non può diventare la normalità»
«La sicurezza viene prima di tutto. Ma sicurezza ed efficienza non possono essere considerate incompatibili. Tenere migliaia di persone ferme per ore sull’autostrada non può diventare la normalità ogni volta che si verifica un incidente», concludono i deputati.

MEZZOVICO-VIRA
«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Il Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi chiede dunque al Consiglio di Stato:
- Qual è stata l’esatta cronologia della gestione dell’incidente di Mezzovico, dall’allarme fino alla completa riapertura dell’A2? A che ora sono terminati i soccorsi, i rilievi della Polizia, il recupero dei veicoli e le successive operazioni di ripristino?
- Per quali ragioni è stato necessario mantenere chiuso o fortemente limitato il traffico in direzione nord per oltre cinque ore?
- Una volta terminate le operazioni di soccorso, era tecnicamente possibile riaprire almeno una corsia garantendo contemporaneamente lo svolgimento dei rilievi e delle operazioni di recupero? In caso negativo, per quali motivi?
- Quali autorità ed enti hanno partecipato alla decisione di mantenere la chiusura e alla successiva riapertura?
- Come sono ripartite le competenze tra Polizia cantonale, USTRA, pompieri, servizi di soccorso e imprese incaricate del recupero dei veicoli?
- Esistono tempi-obiettivo o protocolli operativi per la riapertura dell’A2 dopo incidenti gravi? Se sì, sono stati rispettati nel caso di Mezzovico?
- Il Consiglio di Stato dispone di dati comparativi sui tempi medi necessari per la riapertura di un’autostrada dopo incidenti analoghi negli altri Cantoni? In caso affermativo, come si situa il Ticino nel confronto intercantonale?
- Come è stata gestita l’assistenza alle centinaia di automobilisti rimasti bloccati per ore sull’A2, in particolare considerato il forte caldo?
- Sono previste procedure per distribuire acqua o prestare assistenza a persone vulnerabili quando una colonna rimane completamente ferma per diverse ore?
- Perché non è stato possibile organizzare tempestivamente l’uscita dei veicoli già intrappolati nel tratto interessato, oppure predisporre ulteriori deviazioni e misure di alleggerimento della rete?
- Il Consiglio di Stato ritiene soddisfacente il coordinamento e la comunicazione agli utenti durante l’evento?
- È intenzione del Governo, d’intesa con USTRA e gli altri enti coinvolti, rivedere le procedure d’intervento, introducendo quale obiettivo esplicito – una volta garantiti soccorsi, sicurezza e conservazione delle prove – la riapertura almeno parziale dell’asse autostradale nel più breve tempo possibile?

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
a2autostradalega dei ticinesimezzovicotraffico
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
24
51

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
LIVE
MEZZOVICO
1 gior
21

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante
LIVE
ASCONA
2 gior

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
20 ore
21
95

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
LIVE
MEZZOVICO
1 gior
99

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
119
257

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test

Crolla il palco al Monte Verità: «È stato come un'onda»
LIVE
LOCARNO
2 gior
133

Crolla il palco al Monte Verità: «È stato come un'onda»

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
12 ore
139

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
LIVE
MEZZOVICO
1 gior
17

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
LIVE
CANTONE
1 gior
165

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva

Schianto frontale dopo un sorpasso
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Schianto frontale dopo un sorpasso

Controlli a tappeto sui distributori di benzina: applicavano prezzi truccati
LIVE
CONFINE
2 gior
48
84

Controlli a tappeto sui distributori di benzina: applicavano prezzi truccati

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa
LIVE
MURALTO
1 gior
13
48

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa

Si tuffano e finiscono all'ospedale
LIVE
VERZASCA
2 gior

Si tuffano e finiscono all'ospedale

Ecco i primi temporali
LIVE
SOTTOCENERI
2 gior
9
42

Ecco i primi temporali

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
LIVE
GRIGIONI
1 gior
5

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione
LIVE
SANT'ANTONINO
1 gior
47
104

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione

Un caldo sbriciola-record
LIVE
CANTONE
1 gior
6
32

Un caldo sbriciola-record

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi
LIVE
CANTONE
1 gior
4
22

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
LIVE
CANTONE
10 ore
42

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
59

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior
117
336

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»

Sale vuote e catene alle porte del MAT: «Grazie alla Città per la chiusura mentale e culturale»
LIVE
LUGANO
2 gior
55
80

Sale vuote e catene alle porte del MAT: «Grazie alla Città per la chiusura mentale e culturale»

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili
LIVE
CANTONE
2 gior
22
24

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
47

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
1 gior
7
69

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin
LIVE
FORMULA 1
20 ore
5
29

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge
LIVE
ROSARIO
1 gior
5

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
24

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario

C'è ancora chi è in fila per il Royal Pop
LIVE
LUGANO
2 gior
7
70

C'è ancora chi è in fila per il Royal Pop

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti
LIVE
ITALIA
1 gior
19

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni
LIVE
CANTONE
20 ore
1

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino
LIVE
FIFA
1 gior
11
79

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
11 ore

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior
15

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale

«Così non va: se raccontiamo di noi, c'è chi ci guarda storto»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Così non va: se raccontiamo di noi, c'è chi ci guarda storto»

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate
LIVE
ITALIA
1 gior
1
18

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate

Tutto quello che c'è da sapere sulla Street Parade 2026
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
36

Tutto quello che c'è da sapere sulla Street Parade 2026

50 anni fa l'arresto del brigadiere Jean-Louis Jeanmaire
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7

50 anni fa l'arresto del brigadiere Jean-Louis Jeanmaire

Il palco su una ex piscina: «Da sempre ospita eventi, ma quella struttura è opera del Festival»
LIVE
ASCONA
2 gior
16
48

Il palco su una ex piscina: «Da sempre ospita eventi, ma quella struttura è opera del Festival»

Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
13

Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino

Eclissi solare, occhio ai pericoli
LIVE
MONDO
1 gior
7

Eclissi solare, occhio ai pericoli

Embrione impiantato nell'utero sbagliato
LIVE
DAL MONDO
1 gior
7
56

Embrione impiantato nell'utero sbagliato

Alla Street Parade erano in 900'000, molto lavoro per i soccorsi
LIVE
ZURIGO
17 ore
22
74

Alla Street Parade erano in 900'000, molto lavoro per i soccorsi

ULTIME NOTIZIE TICINO
L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
6 ore

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»
LIVE
CANTONE
8 ore
13

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

Ad Ambrì si vola sempre più in alto
LIVE
QUINTO
13 ore
8
37

Ad Ambrì si vola sempre più in alto

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta
LIVE
VAL MARA
15 ore
7
44

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta

Lugano costruisce, «ma il depuratore reggerà?»
LIVE
LUGANO
15 ore
7
30

Lugano costruisce, «ma il depuratore reggerà?»

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca
LIVE
VERZASCA
16 ore
20
39

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
18 ore
52
204

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»
LIVE
CANTONE
19 ore
25
66

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
LIVE
CANTONE
20 ore
1
10

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

Ellevel, il benessere da vivere insieme
LIVE
CHIASSO
20 ore
5

Ellevel, il benessere da vivere insieme