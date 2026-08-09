«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

«È legittimo chiedersi se sia accettabile che un incidente possa paralizzare per oltre cinque ore la A2»

«Il grave incidente ha provocato sette feriti, di cui uno in pericolo di vita. A tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie va anzitutto la nostra vicinanza, così come il ringraziamento ai soccorritori, ai pompieri e agli agenti intervenuti», esordiscono i deputati. «Ciò premesso, quanto accaduto sul fronte della gestione del traffico solleva diversi interrogativi. A seguito dell’incidente, la circolazione in direzione nord è stata bloccata e successivamente solo parzialmente ripristinata. La riapertura completa è stata annunciata non prima delle ore 23.00: oltre cinque ore dopo l’incidente. Le conseguenze sono state pesantissime. Si sono formate colonne fino a 13 chilometri tra Bissone e il Dosso di Taverne e numerosi automobilisti sono rimasti praticamente intrappolati sull’autostrada per tre o quattro ore, in una giornata caratterizzata peraltro da temperature elevate e da un traffico particolarmente intenso».

Famiglie con bambini, anziani e turisti si sono trovati fermi per ore, in alcuni casi senza acqua e senza possibilità di abbandonare l’autostrada, viene sottolineato. «Nessuno mette in discussione la priorità assoluta dei soccorsi né la necessità di effettuare accuratamente i rilievi necessari all’inchiesta. Ma proprio perché l’A2 costituisce la principale arteria stradale del cantone, è legittimo chiedersi se sia ancora accettabile che un incidente, per quanto grave, possa di fatto paralizzare per oltre cinque ore uno degli assi viari più importanti della Svizzera».