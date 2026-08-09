L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
La famiglia Formenti annuncia che l'European Society for Medical Oncology (ESMO) ha acquisito la struttura.
LUGANO - L’Hotel De La Paix di Lugano annuncia il perfezionamento dell’acquisizione della struttura da parte di ESMO, European Society for Medical Oncology (ESMO).
ESMO è un’associazione no profit con sede a Lugano, con oltre 50'000 membri in tutto il mondo e varie sedi in diversi Paesi. Il suo scopo principale è il perfezionamento dell’oncologia sotto il profilo scientifico ed etico.
La famiglia Formenti, che ne è stata la proprietaria per oltre 40 anni, che ne ha curato l’ampliamento nei primi anni ’90, ne ha definito l’attuale struttura ricettiva ed architettonica, e che, per svariati anni con Claudio Tavazzani, ne ha condotto direttamente la gestione, passa così la mano.
Stesso look, con una marcia in più nelle sale riunioni
La famiglia ritiene che questa soluzione sia ottimale per la prosecuzione del marchio e dello stile dell’Hotel de la Paix, in quanto i nuovi proprietari hanno il programma di apportare delle migliorie, soprattutto nella tecnologia delle sale riunioni, ma manterranno il cosiddetto “look” dell’albergo.
Sempre hotel, ma punto di riferimento per l'ESMO
La scelta dell’Hotel De La Paix risponde ad una precisa esigenza strategica: trovare una struttura che potesse rappresentare una sede privilegiata per l’organizzazione dei numerosi congressi, conferenze ed eventi didattici promossi nel corso dell’anno. Infatti, grazie alla sua posizione, alla capacità ricettiva e alla presenza di ampi spazi dedicati a meeting ed eventi, l’Hotel De La Paix offre le caratteristiche necessarie per diventare per ESMO un punto di riferimento stabile, mantenendo al contempo la propria vocazione alberghiera e continuando ad accogliere regolarmente la propria clientela.
L’operazione segna dunque un nuovo capitolo nella storia dell’Hotel De La Paix, che bene si inserisce nell’abituale attività strettamente alberghiera, ma valorizza ulteriormente la struttura e ne garantisce così la continuità nel tempo e la tutela del patrimonio di competenze e professionalità maturato nel corso degli anni.
Elemento centrale di questa nuova fase sarà infatti la continuità, viene infine indicato nella nota stampa: l’Hotel De La Paix proseguirà regolarmente la propria attività, mantenendo operative tutte le attuali maestranze, la propria identità, il proprio posizionamento e la qualità dell’ospitalità, così come il team di collaboratori ogni giorno ha procurato fino ad oggi alla clientela.