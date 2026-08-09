L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

La famiglia Formenti, che ne è stata la proprietaria per oltre 40 anni, che ne ha curato l’ampliamento nei primi anni ’90, ne ha definito l’attuale struttura ricettiva ed architettonica, e che, per svariati anni con Claudio Tavazzani, ne ha condotto direttamente la gestione, passa così la mano.

Stesso look, con una marcia in più nelle sale riunioni

La famiglia ritiene che questa soluzione sia ottimale per la prosecuzione del marchio e dello stile dell’Hotel de la Paix, in quanto i nuovi proprietari hanno il programma di apportare delle migliorie, soprattutto nella tecnologia delle sale riunioni, ma manterranno il cosiddetto “look” dell’albergo.