A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

3. Quali misure sono state nel frattempo adottate o sono in fase di attuazione per contrastare il cosiddetto traffico parassitario, in particolare quello generato dai sistemi di navigazione che indirizzano migliaia di automobilisti sulle strade cantonali, comunali e attraverso i centri abitati? È possibile intervenire maggiormente affinché le limitazioni della rete locale vengano recepite tempestivamente anche dai principali sistemi di navigazione?

4. Quali garanzie esistono, in caso di paralisi prolungata dell’A2 e della rete viaria secondaria, per assicurare la mobilità dei residenti, il funzionamento del trasporto pubblico e soprattutto il passaggio prioritario dei mezzi di soccorso? Quanto accaduto l’8 agosto ha creato criticità anche sotto questo profilo?