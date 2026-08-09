Alla Street Parade erano in 900'000, molto lavoro per i soccorsi

Parallelamente gli agenti hanno proceduto all'arresto di 30 persone. I fermi sono stati eseguiti per una serie di reati che spaziano dal furto al commercio di stupefacenti, passando per le lesioni personali e la violazione della legge sugli stranieri e la loro integrazione. Come già accaduto nelle edizioni precedenti, durante la sera e la notte è stata registrata un'impennata di segnalazioni per risse, aggressioni e atti di violenza. Fortunatamente finora le autorità non hanno però segnalato persone con ferite gravi.

I controlli hanno portato anche a significativi sequestri di sostanze illegali. La polizia ha messo le mani su oltre 50 grammi di anfetamina, più di 40 grammi di ketamina, circa 20 grammi di cocaina e oltre cento pasticche di ecstasy.