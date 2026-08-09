Ondata di furti di sistemi GPS per trattori in Svizzera
Le autorità raccomandano maggiore vigilanza e collaborazione internazionale per arginare l’ondata di furti tecnologici nei campi.
ZURIGO - Un fenomeno criminale in rapida crescita sta mettendo in allarme le forze dell'ordine in tutta la Svizzera: bande organizzate stanno prendendo di mira i sistemi GPS montati sui trattori e sulle mietitrebbiatrici, con un'impennata dei furti che sta colpendo in particolare la Romandia. Nel solo canton Vaud, nel 2026 sono già stati registrati venti casi, un balzo vertiginoso rispetto alla media di due-sei furti annui registrati tra il 2021 e il 2025, riferisce oggi il SonntagsBlick.
Ma il problema non si ferma al confine vodese. Nel canton Berna, e in particolare nella regione del Seeland, la polizia cantonale ha segnalato una concentrazione di episodi negli ultimi due mesi. Anche in Turgovia, dove fino a quest'anno non erano mai stati registrati episodi di tal tipo, ha subito cinque furti nel 2026, con un danno complessivo che ammonta a diverse centinaia di migliaia di franchi. Nel canton Soletta in giugno sono stati forzati quattro trattori John Deere, causando danni per decine di migliaia di franchi.
I malviventi agiscono con precisione chirurgica e mirano esclusivamente alla tecnologia John Deere, nota per la sua facilità di smontaggio e per l'elevato valore sul mercato nero. Stando al domenicale ogni sistema GPS rubato può fruttare tra i 10'000 e i 30'000 franchi. La polizia esclude che si tratti di ladri occasionali: secondo gli investigatori si è di fronte a gruppi specializzati, con competenze tecniche e una logistica ben rodata.
La portata del fenomeno è europea. Contattato dal giornale, l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) conferma un aumento dei furti a livello continentale dal 2023 e afferma di collaborare strettamente con Europol. Germania, Gran Bretagna e soprattutto Francia sono particolarmente colpite: nell'esagono la gendarmeria è riuscita più volte a infliggere duri colpi a bande organizzate provenienti da Romania e Lituania. E i segnali GPS dei dispositivi rubati, quando ancora attivi, riconducono spesso all'Europa orientale, dove la merce viene regolarmente riciclata e rivenduta.
Le indagini sono in corso e le autorità elvetiche invitano gli agricoltori a potenziare la sorveglianza dei mezzi agricoli e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta. Il fenomeno, ancora in espansione, rappresenta una minaccia concreta per il settore primario, già messo a dura prova da altri fattori economici e climatici.