Ondata di furti di sistemi GPS per trattori in Svizzera

I malviventi agiscono con precisione chirurgica e mirano esclusivamente alla tecnologia John Deere, nota per la sua facilità di smontaggio e per l'elevato valore sul mercato nero. Stando al domenicale ogni sistema GPS rubato può fruttare tra i 10'000 e i 30'000 franchi. La polizia esclude che si tratti di ladri occasionali: secondo gli investigatori si è di fronte a gruppi specializzati, con competenze tecniche e una logistica ben rodata.

La portata del fenomeno è europea. Contattato dal giornale, l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) conferma un aumento dei furti a livello continentale dal 2023 e afferma di collaborare strettamente con Europol. Germania, Gran Bretagna e soprattutto Francia sono particolarmente colpite: nell'esagono la gendarmeria è riuscita più volte a infliggere duri colpi a bande organizzate provenienti da Romania e Lituania. E i segnali GPS dei dispositivi rubati, quando ancora attivi, riconducono spesso all'Europa orientale, dove la merce viene regolarmente riciclata e rivenduta.