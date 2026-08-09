«Contro i rifiuti abbandonati serve più l'umorismo che i rimproveri»

"L'ambiente ha un'influenza chiara. I rifiuti già presenti segnalano che il littering è abituale in quel luogo, favorendo ulteriori abbandoni. Un ambiente pulito rafforza invece la norma del corretto smaltimento". Il fenomeno non è riconducibile a specifiche fasce di persone. "Il littering non si può ridurre a singoli gruppi di popolazione. Più importante è il contesto: vita notturna, amici, alcol, elevato anonimato e il luogo specifico".

E come si giustificano i trasgressori con se stessi? "Attraverso tipiche razionalizzazioni come lo spostamento di responsabilità (ci sono troppo pochi cestini), la normalizzazione (lo fanno tutti), la minimizzazione (altre cose sono peggiori) o la scusa che i servizi di pulizia pubblici sono comunque pagati con le imposte".