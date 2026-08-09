Tamponamento nella galleria Isla Bella: traffico in tilt sull’A13
Una donna di 78 anni è rimasta lievemente ferita e la galleria è stata chiusa per un’ora, con pesanti disagi per i viaggiatori.
COIRA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, sabato 8 agosto, sull’autostrada A13, poco dopo l’ingresso nel tunnel Isla Bella, nei Grigioni. Un automobilista è finito contro un veicolo che lo precedeva: una persona è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata in ospedale.
Una conducente di 78 anni, accompagnata da una passeggera, stava viaggiando poco prima delle 13 da Thusis in direzione Coira. A causa del traffico intenso e rallentato all’interno della galleria, è stata costretta a frenare fino a fermarsi. Un automobilista di 36 anni che seguiva non si è accorto in tempo della situazione e ha tamponato il veicolo della donna.
A seguito del violento impatto, la 78enne ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale di Thusis. L’auto del conducente che ha causato il tamponamento ha subito gravi danni ed è stata rimossa dal servizio di soccorso stradale, mentre l’altro veicolo ha potuto proseguire.
Durante le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e rilievi, la galleria Isla Bella è rimasta completamente chiusa per circa un’ora. Il traffico è stato deviato tra Rothenbrunnen e Reichenau sulla strada cantonale, causando lunghe attese in entrambe le direzioni a causa dell’intenso rientro dalle vacanze.
La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.