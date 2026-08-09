Tamponamento nella galleria Isla Bella: traffico in tilt sull’A13

A seguito del violento impatto, la 78enne ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale di Thusis. L’auto del conducente che ha causato il tamponamento ha subito gravi danni ed è stata rimossa dal servizio di soccorso stradale, mentre l’altro veicolo ha potuto proseguire.

Durante le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e rilievi, la galleria Isla Bella è rimasta completamente chiusa per circa un’ora. Il traffico è stato deviato tra Rothenbrunnen e Reichenau sulla strada cantonale, causando lunghe attese in entrambe le direzioni a causa dell’intenso rientro dalle vacanze.