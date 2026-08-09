Mercoledì eclissi solare: in Svizzera si ripeterà solo nel 2075

Lo spettacolo avrà inizio poco dopo le 19:20 e terminerà attorno alle 20:45, con il tramonto del Sole, raggiungendo il suo apice tra le 20:15 e le 20:20, quando la Luna coprirà quasi completamente il Sole. Il fenomeno sarà particolarmente ben visibile da punti elevati con una vista libera.

Per osservare l'eclissi nelle migliori condizioni sarà quindi indispensabile disporre di un orizzonte libero in direzione ovest-nordovest. Le valli alpine saranno sfavorite, mentre l'Altopiano, le Prealpi o le cime montuose offriranno punti di osservazione privilegiati, sempre che la visuale non sia ostruita e il meteo sia favorevole, spiega il presidente della SAG-SAS, Marc Eichenberger.