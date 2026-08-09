«Occorre fare di più contro la sottomissione chimica»

Sebbene la legge federale sugli stupefacenti vieti già di somministrare sostanze a una persona per renderla inerme e docile, secondo l'esponente socialista "c'è sicuramente margine di miglioramento". Alcune iniziative parlamentari mirano proprio a colmare le lacune normative, ad esempio per quanto riguarda la disponibilità di determinati farmaci. "Abbiamo bisogno di più prevenzione attraverso l'informazione e di autorità giudiziarie che perseguano i reati con rigore", prosegue la 62enne, invitando le vittime a non esitare a chiedere aiuto e a recarsi immediatamente in ospedale.

L'intervista è stata occasione per tornare sul caso dell'ex granconsigliere UDC argoviese accusato di aver narcotizzato diverse donne - tra cui una minorenne - e di averle poi violentate. "Le due donne che hanno avuto il coraggio di rendere pubblico l'accaduto hanno dimostrato grande forza", commenta Baume-Schneider.