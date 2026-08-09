Siccità: in aumento lo stress tra le famiglie contadine

I problemi più frequentemente denunciati dai contadini che chiamano il servizio riguardano pesanti conseguenze economiche e personali: dalle malattie degli animali, che talvolta portano alla necessità di abbatterli, ai raccolti scarsissimi o del tutto assenti, passando per la cronica scarsità d'acqua per l'irrigazione, per gli animali e per il consumo umano. A ciò si aggiungono l'aumento dei costi di produzione e lo stress logorante dovuto all'irrigazione notturna dei campi, che priva gli agricoltori del sonno e alimenta l'ansia per ulteriori perdite.

La maggiore sofferenza psicologica, spiegano gli operatori, nasce dalla combinazione di tutti questi fattori. La preoccupazione di non avere abbastanza foraggio - che deve essere acquistato a caro prezzo o che addirittura non è più reperibile - si somma alla tragica necessità di macellare animali sani e al crollo dei prezzi di mercato. Il risultato è un crescente senso di impotenza nonché vere e proprie paure per la sopravvivenza della propria azienda agricola, senza dimenticare il logoramento della salute fisica e mentale degli stessi coltivatori.