Notti tropicali? Il medico spiega l'effetto che hanno sul sonno

La fase più preziosa per il recupero fisico è la prima a farne le spese. "Il sonno profondo, che si verifica all'inizio della notte e che ci permette di recuperare fisicamente, è quello che ha più bisogno del raffreddamento della temperatura. Secondo diversi studi, la durata del sonno profondo diminuisce in periodi di canicola", afferma l'esperto. Anche la fase REM, quella dei sogni e del controllo emotivo, subisce alterazioni. "Il sonno paradossale, che si verifica piuttosto verso la fine della notte e che gioca un ruolo fondamentale nel controllo delle emozioni, è disturbato anch'esso. Nell'insieme di una notte, il calore modificherebbe quindi la struttura del sonno e le proporzioni delle diverse fasi. Il sonno diventa generalmente più leggero e frammentato".

Ma il cervello è capace di adattarsi giorno dopo giorno? "A breve termine, gli adattamenti sono essenzialmente fisiologici", risponde l'intervistato. "Il corpo tenterà di evacuare maggior calore grazie alla vasodilatazione cutanea e alla sudorazione notturna. L'adattamento è però solo parziale: "Forse altri meccanismi adattativi potrebbero instaurarsi a più lungo termine, ma è ancora poco descritto nella letteratura scientifica. E sappiamo che le persone che vivono in regioni calde mantengono generalmente un sonno disturbato durante le notti estremamente calde. Dunque, se ci sono adattamenti, sono solo parziali".