Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
È successo stamattina a Vinelz, sul lago di Bienne. La vittima è un 61enne.
VINELZ - Tragedia stamattina a Vinelz, sulle rive del lago di Bienne, dove un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente di balneazione.
L’allarme è scattato poco dopo le 10.45. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era entrato nel lago per nuotare. In seguito, il suo corpo è stato notato mentre galleggiava senza vita. Alcuni presenti sono intervenuti tempestivamente, estraendolo dall’acqua e avviando immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi di soccorso, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.
La vittima è un cittadino svizzero di 61 anni domiciliato nel canton Lucerna. Stando ai primi accertamenti, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un problema medico.
L’intervento ha mobilitato diversi mezzi di soccorso, tra cui pattuglie della Polizia cantonale bernese, un’ambulanza e un elicottero della Rega.
Le autorità hanno aperto un’indagine, coordinata dal Ministero pubblico del Giura bernese-Seeland.