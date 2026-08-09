Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

L’allarme è scattato poco dopo le 10.45. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era entrato nel lago per nuotare. In seguito, il suo corpo è stato notato mentre galleggiava senza vita. Alcuni presenti sono intervenuti tempestivamente, estraendolo dall’acqua e avviando immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi di soccorso, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.