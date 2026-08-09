Nastro chiodato per fermare un'auto rubata, a bordo tre ragazzi

La caccia è proseguita dall'A2 fino all'autostrada A1 in direzione di Soletta, per poi continuare sull'A5. Il conducente del mezzo braccato ha tentato di seminare gli agenti uscendo dall'autostrada allo svincolo di Soletta Est: ma la fuga si è conclusa a Biberist (SO), dove la polizia è riuscita a bloccare il veicolo utilizzando una barriera stradale chiodata. Durante l'operazione un'auto della polizia ha riportato danni.

I tre occupanti - due ragazzi e una ragazza, tutti minorenni - sono stati fermati e condotti al posto di polizia per gli interrogatori. Le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze del furto, nonché il ruolo di ciascuno dei tre giovani.