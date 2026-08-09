È canicola ma le cicogne pensano all'inverno, pronte per migrare

Tra gli avvistamenti più spettacolari, una colonia di 250 esemplari segnalata martedì a Chavornay (VD) e un raggruppamento di 180 cicogne osservato mercoledì nella regione di Ginevra. Secondo Livio Rey, portavoce della Stazione ornitologica, questi numeri non sono però eccezionali. "Non si tratta nemmeno dei gruppi più grandi che abbiamo mai registrato", ha indicato a Keystone-Ats. "Ma il tema tocca evidentemente la gente", tanto che il numero di richieste di informazioni è in aumento. Le ragioni di questi raduni sono piuttosto semplici: dopo la stagione riproduttiva, gli adulti e i giovani appena involati sono numerosi. A ciò si aggiunge il fatto che è iniziato il periodo della migrazione e che di conseguenza anche le cicogne bianche provenienti dalla Germania e dalla Francia possono apparire da noi, trovandosi in viaggio verso sud.