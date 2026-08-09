Record di caldo anche in montagna, picchi oltre i 34 gradi
Temperature eccezionali oggi a Meiringen, a 600 metri di altitudine, con 34,6 gradi. E anche più in alto il caldo si fa sentire.
BERNA - La Svizzera, insieme a gran parte dell’Europa, continua a fare i conti con una persistente ondata di caldo. Oggi a Meiringen, nel canton Berna, il termometro ha raggiunto i 34,6 gradi centigradi, stabilendo un nuovo record per il mese di agosto.
Il precedente primato risaliva all’estate del 2003, quando nella località situata a circa 600 metri di altitudine si erano registrati 34,4 gradi. Il nuovo dato conferma l’intensità dell’attuale fase canicolare.
Temperature particolarmente elevate si registrano anche in montagna. MeteoSvizzera ha esteso le allerte per il caldo a gran parte del Paese, segnalando valori fuori norma anche ad alta quota.
Sul Säntis, a 2502 metri di altitudine, oggi si sono toccati i 17 gradi. A Engelberg, a 1013 metri, si sono registrati 29 gradi, mentre a Davos, a 1205 metri, la temperatura ha raggiunto i 27 gradi. In tutti e tre i casi si tratta di nuovi record giornalieri.