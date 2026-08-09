Record di caldo anche in montagna, picchi oltre i 34 gradi

Temperature particolarmente elevate si registrano anche in montagna. MeteoSvizzera ha esteso le allerte per il caldo a gran parte del Paese, segnalando valori fuori norma anche ad alta quota.

Sul Säntis, a 2502 metri di altitudine, oggi si sono toccati i 17 gradi. A Engelberg, a 1013 metri, si sono registrati 29 gradi, mentre a Davos, a 1205 metri, la temperatura ha raggiunto i 27 gradi. In tutti e tre i casi si tratta di nuovi record giornalieri.