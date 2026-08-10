È il giorno di Zoe, Frank & Louis

La mattinata prosegue con la Retrospettiva al GranRex che propone “The North Star” (1943) di Lewis Milestone, mentre a metà giornata si alternano proiezioni nei concorsi principali: “At Night” di Beatrice Gibson e “Nu e locul tau aici” di Florin Șerban sono tra i titoli più attesi.

Non mancano gli incontri con il pubblico: alle 11.45 è in programma una conversazione con Zoe Saldaña, seguita nel pomeriggio da quella con James Gray. In parallelo, continuano le proiezioni tra concorso internazionale e Cineasti del Presente, con film come “Thính Giác” di Lê Bảo e “La ilusión de un verano sin fin” di Alessandra Sanguinetti.