Ex Hotel Fischer: il suo futuro «è top secret»

Ex hotel Fischer e Lido San Domenico: un futuro da scoprire?

Ma il destino dell'ex Hotel Fischer potrebbe intrecciarsi con quello del vicino Lido San Domenico? La domanda nasce spontanea, soprattutto dopo la decisione del Municipio di mettere a concorso la futura gestione del lido. Da Palazzo Civico, però, la risposta è netta: «Non vi sarà alcun collegamento e in nessuna misura, trattandosi di proprietà privata».

Qual è allora la visione del Municipio per questo tratto di lago? «Negli anni – spiegano dagli Affari giuridici – il Municipio ha promosso diversi interventi finalizzati a mantenere, tutelare e valorizzare il comparto lungo il Sentiero di Gandria, caratterizzato da un eccezionale patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico e, nei limiti posti dalle disponibilità finanziarie, continuerà a promuovere interventi di riqualificazione che migliorino la fruibilità dell'area, gli accessi, la rete dei percorsi e gli spazi pubblici, nel pieno rispetto delle peculiarità ambientali e del paesaggio».