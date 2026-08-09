I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

AARAU - Il passaggio di proprietà di Mammut alla società di investimento cinese CPE ha acceso il dibattito sul futuro della storica azienda svizzera. Ma, secondo l’amministratore delegato Heiko Schäfer, l’identità del marchio non è in discussione. «Mammut è al 100 per cento svizzera», ha affermato all'Aargauer Zeitung, sottolineando come il cuore dell’azienda resti nel Paese, nonostante una struttura ormai pienamente globale.