«Durante la gravidanza desideravo perdere il bambino»

Nonostante ciò, la 33enne sottolinea che si tratta comunque di un «bel periodo». Come si conciliano le due cose? «Quando vedi il bambino all’ecografia, senti il battito o percepisci i movimenti, capisci che tutto questo ne varrà la pena. Tuttavia, sono felice che la gravidanza stia per finire».

Ancora più difficile è stata l’esperienza di Michele, oggi 50enne. Durante la sua prima gravidanza le è stato diagnosticata un'iperemesi gravidica: una condizione che causa episodi molto frequenti e intensi di vomito durante la gravidanza che l’ha fortemente debilitata, al punto da farle perdere molto peso. Per questo ha dovuto assumere farmaci quotidianamente. «A un certo punto ho maledetto mio figlio e spesso avrei voluto perderlo», racconta. Solo pochi giorni prima del parto ha iniziato a sentirsi meglio. Nonostante le sofferenze, dopo la nascita il legame con la figlia non è stato compromesso.