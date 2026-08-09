Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»

«Non portate con voi coltelli»

L'esperto raccomanda anche di mantenere la distanza fisica e di non lasciarsi provocare. Se si ha una brutta sensazione, è meglio allontanarsi e sottrarsi alla situazione prima che degeneri.

E aggiunge: «Bisogna proteggersi a vicenda da azioni impulsive. Questo inizia già convincendosi, all'interno del proprio gruppo, a non portare coltelli quando si esce.»