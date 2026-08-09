Crolla un masso sopra l’Oeschinensee, nube di polvere e turisti in fuga

Secondo le autorità, la caduta era comunque attesa. Il masso, situato nella parte sommitale dello Spitze Stei, si stava infatti spostando a un ritmo di circa sei centimetri al giorno, stando a una valutazione effettuata il giorno precedente.

Le informazioni diffuse dal Comune indicano che le zone abitate non erano in pericolo. Nella regione, grandi masse rocciose sono in movimento già da tempo e l’area è monitorata attentamente dal 2018.