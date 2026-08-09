Crolla un masso sopra l’Oeschinensee, nube di polvere e turisti in fuga
Circa 1'500 metri cubi di roccia si sono staccati dallo Spitze Stei. La caduta, però, era attesa.
BERNA - Un grosso masso si è staccato ieri pomeriggio dallo Spitze Stei, sopra l’Oeschinensee, nell’Oberland bernese. A precipitare a valle, anche a causa della prolungata siccità, sono stati circa 1'500 metri cubi di roccia, sollevando una densa nube di polvere.
Il distacco è avvenuto poco dopo le 13.30 di sabato. Lo ha comunicato il Comune di Kandersteg sul proprio sito internet, dopo la diffusione sui social media di alcuni video in cui si vedono turisti allontanarsi rapidamente dalla zona.
Secondo le autorità, la caduta era comunque attesa. Il masso, situato nella parte sommitale dello Spitze Stei, si stava infatti spostando a un ritmo di circa sei centimetri al giorno, stando a una valutazione effettuata il giorno precedente.
Le informazioni diffuse dal Comune indicano che le zone abitate non erano in pericolo. Nella regione, grandi masse rocciose sono in movimento già da tempo e l’area è monitorata attentamente dal 2018.
Se necessario, i sentieri a rischio vengono chiusi e esiste inoltre una zona di divieto permanente per frane imprevedibili. La mappa dei pericoli è attualmente in fase di revisione.