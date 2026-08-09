Ladri in azione al Museo dell'orologeria di Le Locle

In fuga verso la Francia

I quattro, incappucciati e con i guanti, sono rimasti sul posto per meno di cinque minuti. Subito dopo si sono dati alla fuga a bordo di una potente berlina in direzione della Francia. Il valore degli oggetti rubati è ancora in fase di stima.

Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche, allertando anche l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere e le autorità francesi, che collaborano alle indagini.