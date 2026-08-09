Ladri in azione al Museo dell'orologeria di Le Locle
Quattro malviventi si sono introdotti nell'edificio all’alba: rubati una decina di orologi storici di valore.
LE LOCLE - Ancora un furto ai danni di un museo. Questa volta nel mirino è finito il Museo dell’orologeria di Le Locle, nel Canton Neuchâtel, dove quattro individui hanno sottratto meno di una decina di oggetti, in gran parte orologi e orologi a pendolo.
Secondo quanto comunicato dalla polizia neocastellana, i malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso sul lato nord dell’edificio e si sono introdotti in due sale intorno alle 6.15. Una volta all’interno, hanno infranto le campane di vetro che proteggevano i pezzi esposti.
In fuga verso la Francia
I quattro, incappucciati e con i guanti, sono rimasti sul posto per meno di cinque minuti. Subito dopo si sono dati alla fuga a bordo di una potente berlina in direzione della Francia. Il valore degli oggetti rubati è ancora in fase di stima.
Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche, allertando anche l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere e le autorità francesi, che collaborano alle indagini.
Per consentire gli accertamenti e il ripristino dei locali, il Museo dell’orologeria di Le Locle, situato al Château des Monts, è rimasto chiuso al pubblico questa domenica. La riapertura è prevista nei prossimi giorni.