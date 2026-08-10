Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

Il suo successo è dovuto a un mix di sacrifici e amore per la recitazione. Sin da giovanissimo, spinto dalla passione per i supereroi e dalla volontà di essere come uno di loro, ha studiato alla scuola Moving Factory di Losone. Qui, a contatto con diversi professionisti, ha appreso le prime nozioni di teatro e atletica, ma non solo. La danza classica, moderna, l'hip-hop e l'acrobatica sono state per lui discipline fondamentali che lo hanno aiutato ad acquisire padronanza del proprio corpo. Successivamente ha studiato recitazione e combattimento scenico a Londra, elementi che gli sono stati utili durante le riprese dell'Odissea.

Sul set con le star di Hollywood

Jacopo ha descritto l'esperienza condivisa con i colleghi hollywoodiani come "incredibile", aggiungendo che il set non permetteva la differenziazione a livello di ruoli e che questo li ha portati a vivere insieme diversi momenti di quotidianità.

«Noi ci ritrovavamo a mangiare, dormire, a colazione con Tom Holland, con Matt Damon. Con tutti loro»