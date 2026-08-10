Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

Swiss, interpellata, ha confermato l’accaduto. La portavoce Meike Fuhlrot ha spiegato al Blick che a provocare il fumo sarebbe stata un powerbank surriscaldata. «In una situazione del genere i nostri equipaggi non corrono rischi e scelgono sempre l’opzione più sicura», ha dichiarato.

Per i passeggeri, il viaggio si è dunque fermato, almeno temporaneamente, nella capitale irlandese. La compagnia ha fatto sapere di essere al lavoro per trovare una soluzione per permettere loro di proseguire il viaggio. Nel frattempo, i viaggiatori hanno dovuto trascorrere la notte in un hotel di Dublino.