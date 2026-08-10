GRIGIONI
Precipita con il parapendio: gravissimo un 65enne
L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava partecipando a una competizione
Polizia cantonale
Fonte Ats
Precipita con il parapendio: gravissimo un 65enne
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Precipita con il parapendio: gravissimo un 65enne
L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava partecipando a una competizione
Precipita con il parapendio: gravissimo un 65enne
L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava partecipando a una competizione
RUERAS - Un pilota di parapendio è precipitato sabato pomeriggio nella zona di Crispalt Pign a Rueras (GR), in Surselva. Il 65enne è rimasto gravemente ferito.
Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, l'uomo stava partecipando a una gara di parapendio. Verso le 14 è precipitato su un terreno roccioso.
I soccorritori del Club alpino svizzero (SAC) e della Rega hanno recuperato il 65enne e lo hanno trasportato in un ospedale nel Canton Lucerna. Stando a un comunicato odierno, la polizia sta indagando sulle cause dell'incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, che è responsabile degli incidenti aerei.
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