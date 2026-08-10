Al via l’anno scolastico in nove cantoni

La campagna nazionale per la sicurezza sul percorso casa-scuola, promossa dal Fondo di sicurezza stradale e dal Touring Club Svizzero (TCS), è incentrata sul motto «Guarda - Rallenta - Fermati». I bambini piccoli, ricordano le autorità, hanno ancora difficoltà a valutare correttamente velocità e distanze e possono reagire in modo imprevedibile.