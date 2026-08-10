Al via l’anno scolastico in nove cantoni
Migliaia di bambini tornano in classe, polizia e campagne di sicurezza sui percorsi casa-scuola
BERNA - Prende il via oggi il nuovo anno scolastico in nove cantoni della Svizzera tedesca: Argovia, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia. Migliaia di bambini affronteranno il loro primo tragitto verso la scuola o l'asilo.
Nel solo territorio germanofono del canton Berna raggiungeranno i banchi 10'250 bambini. Complessivamente, nelle scuole dell'obbligo bernesi sono attesi circa 119'500 alunni, contro i 118'650 dello scorso anno. Nel territorio francofono del cantone l'anno scolastico inizierà invece il 17 agosto.
A Basilea Città saranno circa 28'500 i bambini e ragazzi ad affrontare il nuovo anno di apprendimento, tra cui 1'715 alunni nella prima elementare.
In occasione della ripresa delle lezioni, la polizia sarà presente lungo i percorsi casa-scuola per supervisionare il tragitto dei bambini, in particolare di quelli che lo affrontano per la prima volta. Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza.
La campagna nazionale per la sicurezza sul percorso casa-scuola, promossa dal Fondo di sicurezza stradale e dal Touring Club Svizzero (TCS), è incentrata sul motto «Guarda - Rallenta - Fermati». I bambini piccoli, ricordano le autorità, hanno ancora difficoltà a valutare correttamente velocità e distanze e possono reagire in modo imprevedibile.