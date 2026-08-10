Pierin Vincenz torna alla sbarra: «Pena troppo severa?»

Al centro delle accuse vi sono alcune acquisizioni aziendali, nel corso delle quali i principali imputati si sarebbero arricchiti in modo illecito. Successivamente, Vincenz e Stocker avrebbero fatto in modo che tali società venissero acquistate da Raiffeisen o da Aduno. Grazie a questa manovra, i due avrebbero realizzato utili milionari.

Un altro aspetto del processo riguarda le spese dell'ex banchiere. La procura accusa Vincenz di aver abusato delle carte di credito aziendali per scopi privati, parlando di un "Tour de Suisse nel mondo a luci rosse". Avrebbe addebitato alla banca visite a strip club e viaggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti). In tribunale egli ha sempre giustificato tali spese come attività volte a curare le relazioni d'affari.