Spinge l'auto in panne in galleria: un camion lo travolge, uccidendolo

A seguito dell’incidente, il tunnel del Kerenzerberg è stato chiuso e il traffico è stato deviato sulla strada del Walensee con circolazione a doppio senso. La situazione ha provocato e continua a causare pesanti disagi alla viabilità.

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine. La dinamica è al vaglio della Polizia cantonale di Glarona, in collaborazione con il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni del Cantone di Glarona.