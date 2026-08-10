Spinge l'auto in panne in galleria: un camion lo travolge, uccidendolo
Terribile incidente lunedì mattina all'interno del tunnel del Kerenzerberg
GLARONA NORD - Un incidente stradale con esito tragico si è verificato poco dopo le 7 di lunedì 10 agosto sull’autostrada A3 all’interno del tunnel del Kerenzerberg, nel territorio di Filzbach (comune di Glarona Nord).
Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista stava percorrendo la A3 in direzione Coira quando, per cause ancora da chiarire, il suo veicolo si è fermato all’interno della galleria. L’uomo ha quindi deciso di spingere l’auto fino alla più vicina piazzola di emergenza. Durante questa manovra è stato investito da un camion ed è morto sul colpo.
A seguito dell’incidente, il tunnel del Kerenzerberg è stato chiuso e il traffico è stato deviato sulla strada del Walensee con circolazione a doppio senso. La situazione ha provocato e continua a causare pesanti disagi alla viabilità.
Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine. La dinamica è al vaglio della Polizia cantonale di Glarona, in collaborazione con il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni del Cantone di Glarona.
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