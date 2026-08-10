Se l’auto pesa sul portafoglio, si sceglie di più il bus
Uno studio svizzero dimostra che un incentivo economico spinge a preferire i trasporti pubblici rispetto all'auto privata.
Uno studio svizzero dimostra che un incentivo economico spinge a preferire i trasporti pubblici rispetto all'auto privata.
BASILEA - Chi deve pagare i costi generati dal traffico tende a usare meno l'auto. È quanto emerge da un esperimento condotto dall'Università di Basilea su circa 3600 persone della Svizzera tedesca e francese.
Come noto, il traffico genera costi che ricadono sull'intera collettività. Tra questi figurano i danni alla salute provocati dall'inquinamento atmosferico e dal rumore, i costi delle cure mediche conseguenti agli incidenti stradali, le perdite economiche dovute al tempo trascorso negli ingorghi e i danni derivanti dai cambiamenti climatici.
Con il suo studio, l'Università ha cercato un modo per influenzare il comportamento degli utenti della strada e ridurre così i costi a carico della collettività. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Review of Economic Studies, indica l'ateneo in una nota.
Per otto settimane, circa 3600 persone sono state invitate a registrare i propri spostamenti attraverso un'applicazione per smartphone. Dopo le prime quattro settimane, i ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in tre gruppi.
Il primo gruppo ha ricevuto soltanto una panoramica delle proprie abitudini di mobilità. Il secondo è stato informato sui costi esterni generati dai propri spostamenti. Per il terzo gruppo, invece, questi costi venivano sottratti da un budget personale. Al termine dell'esperimento, i partecipanti potevano conservare la somma rimasta.
I risultati hanno mostrato che la semplice informazione sui costi non ha prodotto, nella maggior parte dei casi, cambiamenti significativi nelle abitudini. Diverso è stato l'effetto dell'incentivo economico: le persone appartenenti al terzo gruppo hanno ridotto gli spostamenti in automobile e fatto maggiore ricorso ad altri mezzi di trasporto.