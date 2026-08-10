Omicidio di Wohlen, 41enne affetto da schizofrenia paranoide: chiesta una misura terapeutica

ARGOVIA - Omicidio intenzionale, tentato omicidio intenzionale e messa in pericolo della vita. Sono queste le accuse nei confronti del 41enne svizzero che il 18 agosto 2024 aveva ucciso un 39enne di origini polacche, custode dell’immobile dove si è consumata la tragedia, e ferito la figlia della vittima, che all’epoca aveva sette anni. La Procura di Muri-Bremgarten ha ora presentato al competente Tribunale distrettuale la richiesta di disporre nei suoi confronti una misura terapeutica stazionaria. Secondo la perizia psichiatrica, infatti, l’uomo è incapace di intendere e di volere.