Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

Secondo quanto riferito dai media americani, lo yacht del miliardario della Silicon Valley, 118 metri per un valore stimato di 300 milioni di dollari, avrebbe rifiutato «ripetutamente» di prestare assistenza quando, la scorsa settimana, un'imbarcazione nelle vicinanze ha lanciato una richiesta di aiuto.

Un portavoce di Zuckerberg ha dichiarato che il fondatore di Facebook non era a bordo del 'Launchpad' al momento dell'incidente spiegando che l'equipaggio dello yacht stava operando su un canale radio diverso. Quando hanno visto la comunicazione, «l'intervento di soccorso era già in corso». Pur non essendo direttamente responsabile dell'accaduto, l'episodio non migliorerà l'immagine pubblica del proprietario di Meta, già bersaglio di critiche per l'impatto sociale delle sue piattaforme social, per il suo rapporto con Donald Trump e per il suo stile di vita sfarzoso ed esclusivo.