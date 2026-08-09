British Columbia: stato d'emergenza per i roghi, 20'000 evacuati

L'incendio è solo uno dei numerosi roghi che quest'estate hanno minacciato le comunità e distrutto abitazioni nell'area. Degli oltre 100 incendi attivi nella provincia del Canada, quasi la metà è fuori controllo, alimentata dal caldo, dal vento e da una prolungata siccità.

Eby ha riferito che alcune persone sono rimaste intrappolate dalle fiamme e hanno necessitato di soccorso, mentre le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono oltre la linea del fronte dell'incendio per individuare eventuali altre persone rimaste bloccate.