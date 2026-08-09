Il Pentagono chiede alle industrie di accelerare la produzione di armi

"Cicli di produzione che durano anni non sono accettabili", ha scritto Feinberg. "obbiamo accelerare drasticamente le tempistiche dei nostri programmi ed espandere subito la nostra capacità produttiva".

La direttiva giunge in un momento in cui la carenza di armi è fonte di tensione tra Donald Trump e il Pentagono. Giovedì il presidente ha smentito che ci sia penuria sostenendo che gli Stati Uniti dispongono di "enormi quantità" di munizioni e armi.