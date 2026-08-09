Nagasaki commemora il bombardamento atomico di 81 anni fa

L'ordigno al plutonio, soprannominato "Fat Man", provocò la morte di circa 74mila persone, mentre molti dei sopravvissuti, gli hibakusha, hanno poi sofferto diverse patologie e tumori legati alle radiazioni.

Il sindaco Shiro Suzuki ha deposto un elenco aggiornato delle vittime, che conta ora 204'708 nomi, inclusi 2773 decessi accertati nell'ultimo anno. Nella sua "Dichiarazione di Pace", Suzuki ha definito le armi nucleari non un "male necessario" ma un "male assoluto", incompatibili con l'umanità, criticando il concetto di deterrenza nucleare come "estremamente pericoloso e fragile". Il primo cittadino ha inoltre ricordato il fallimento, lo scorso maggio, della conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, e chiesto a Tokyo di partecipare al congresso sul Trattato per la proibizione delle armi nucleari, previsto a novembre.