Migliaia di residenti di Ceuta in piazza, chiedono risposte alla Spagna e all'Ue

La presenza di migliaia di persone ha caratterizzato il pomeriggio, con le bandiere, le voci e i messaggi dei cittadini che hanno riempito lo spazio pubblico. Gli organizzatori hanno ribadito che non era il momento per colori politici o differenze religiose, ma per Ceuta e la sua gente: una giornata in cui le diverse comunità della città hanno voluto dimostrare di condividere la stessa terra e lo stesso destino.

Tra i presenti c'era il presidente della città, Juan Vivas, accompagnato da membri dell'Assemblea e rappresentanti di vari gruppi politici, sebbene la presenza istituzionale sia passata in secondo piano rispetto alla risposta del pubblico.