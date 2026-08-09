Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza: «Non ci ritireremo finché Hamas non sarà disarmato»

TEL AVIV - Per la prima volta dall'annuncio di Donald Trump di un accordo su Gaza il 31 luglio, due giorni dopo il loro faccia a faccia, Benyamin Netanyahu ha rotto il silenzio, annunciando la sua posizione sul piano del Board of Peace: «Israele respinge il documento dei 15 punti. L'esercito di Israele (Idf) non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato dalle armi, pesanti e leggere».