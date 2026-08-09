Danimarca
Sparatoria in Danimarca: si sospetta un regolamento di conti
Si contano tre feriti. Gli autori sarebbero fuggiti in auto.
Imago (simbolica)
Fonte Sda Dpa
Sparatoria in Danimarca: si sospetta un regolamento di conti
Si contano tre feriti. Gli autori sarebbero fuggiti in auto.
HOLBÆK - Tre persone sono rimaste ferite a seguito di spari nella cittadina danese di Holbæk, nel nord-ovest dell’isola di Seeland. Lo riferisce la polizia, precisando che le forze dell’ordine sono intervenute in diversi punti della città.
Secondo le prime informazioni, i presunti autori sarebbero fuggiti a bordo di un’auto. Gli inquirenti sospettano che l’episodio sia legato a uno scontro nell’ambiente criminale.
I feriti non sono in pericolo di vita, ha riferito la polizia in serata all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur.
Gli spari sarebbero stati esplosi all’interno di un complesso residenziale.
Holbæk è una città portuale situata a circa 60 chilometri dalla capitale Copenaghen. Le indagini sono in corso.
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