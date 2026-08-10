Crisi migratoria a Ceuta, Jans: «Qui la situazione è sotto controllo»

BERNA - «La situazione è sotto controllo». È la rassicurazione del consigliere federale Beat Jans dopo quanto accaduto negli scorsi giorni a Ceuta, dove l’arrivo di migliaia di migranti ha riacceso in Europa il dibattito sulla sicurezza delle frontiere. Ma se per il ministro dell’Asilo la Svizzera non registra un aumento delle domande e sta progressivamente smaltendo gli arretrati, sul territorio la fotografia è decisamente meno tranquilla. Cantoni e Comuni denunciano infatti strutture sotto pressione, difficoltà nei rimpatri e costi sempre più pesanti.