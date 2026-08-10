34 conducenti non idonei alla guida, dopo la Street Parade
Una persona ha ignorato l'alt della polizia e ha tentato di fuggire, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento
AARAU - Nel fine settimana della Street Parade di Zurigo, la polizia cantonale di Argovia ha intensificato i controlli sul traffico di rientro, fermando complessivamente circa 500 veicoli. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla capacità di guida degli automobilisti.
Nel corso delle operazioni, 34 conducenti sono stati trovati in condizioni non idonee alla guida: 14 erano sotto l’effetto dell’alcol e sono stati immediatamente fermati, mentre per altri 20 è emerso il sospetto di consumo di droghe, con conseguente disposizione di analisi del sangue e delle urine.
Durante i controlli, un conducente ha ignorato l’alt della polizia tentando la fuga, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Anche in questo caso, gli accertamenti hanno rivelato uno stato di ebbrezza.
Oltre alle infrazioni legate alla guida in stato alterato, la polizia ha rilevato ulteriori violazioni del codice della strada. In totale sono state presentate dodici denunce, tra cui casi di veicoli non conformi o non sicuri per la circolazione. Nel corso delle verifiche sono inoltre state identificate quattro persone segnalate nel registro delle ricerche, principalmente per accertamenti sul luogo di soggiorno.
Complessivamente sono state elevate circa 60 sanzioni amministrative, soprattutto per mancato uso delle cinture di sicurezza e assenza della vignetta autostradale.
La polizia cantonale di Argovia rinnova l’appello a tutti gli utenti della strada: chi consuma alcol o droghe deve rinunciare a mettersi alla guida. Pianificare il rientro utilizzando i mezzi pubblici, un taxi o altre soluzioni di trasporto significa assumersi la responsabilità e ridurre i rischi per sé e per gli altri.