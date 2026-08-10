Due morti dopo lo schianto frontale

PRETTIGOVIA/DAVOS - Domenica pomeriggio, poco dopo le 15:00, si è verificato un grave scontro frontale sulla strada statale N28, nel tratto tra Schiers e Grüsch. Il bilancio è di due vittime e tre feriti di varia gravità.



Secondo una prima ricostruzione, un’auto con targa svizzera, proveniente da Davos e diretta verso Landquart, avrebbe perso il controllo lungo un rettilineo, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un veicolo con targa italiana. L’impatto è stato particolarmente violento: l’auto italiana è stata sollevata e scaraventata contro il guardrail tra la carreggiata e la linea ferroviaria, fermandosi poi sul fianco sinistro.



A perdere la vita sono stati il conducente italiano e una passeggera. Una terza occupante del veicolo ha riportato gravi ferite. Ferite lievi, invece, per la conducente dell’auto svizzera e per un bambino che viaggiava con lei. Tutti i feriti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale.



Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai numerosi passanti che hanno prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo dei servizi di emergenza. La statale N28 è rimasta chiusa per circa quattro ore e mezza, con il traffico deviato sulla Chlusstrasse.



Vista la gravità dell’incidente, è stato disposto un intervento di emergenza su vasta scala. Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di soccorso di Coira, una di Schiers e una di San Gallo. Impiegati anche due elicotteri della Rega e uno dell’elisoccorso Alpine.



Alle operazioni hanno partecipato tredici vigili del fuoco di Mittelprättigau, personale del Dipartimento di Ingegneria Civile dei Grigioni, un tecnico specializzato delle Ferrovie Retiche (RhB), un carro attrezzi e diverse pattuglie della Polizia cantonale dei Grigioni. La Polizia cantonale, in collaborazione con la Procura dei Grigioni, ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.