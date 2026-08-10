Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

Al momento della ripartenza stava ancora leggendo. I tre avevano scattato delle foto al macchinista mentre il treno era fermo. Lo avevano poi segnalato alla direzione, che lo aveva sollevato dal servizio e licenziato con effetto immediato per giusta causa, il 16 giugno seguente. Il macchinista licenziato si è quindi rivolto al TAF, sostenendo che la risoluzione immediata del rapporto di lavoro fosse ingiustificata.



L'uomo ha negato di aver letto mentre conduceva il treno: a suo dire leggeva unicamente durante le soste in stazione. Il libro gli serviva da sottomano per esercizi di memorizzazione. Ha tuttavia ammesso di aver condotto di notte con la cabina illuminata per rimanere vigile. Il TAF non ha accolto la sua versione dei fatti.