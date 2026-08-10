La canicola rimette la quarta
MeteoSvizzera ha "promosso" l'allerta caldo al livello quattro fino a venerdì prossimo. Ma le previsioni lasciano intravedere un cambiamento da settimana prossima
LOCARNO - Se sarà l'ultima settimana di canicola o meno, lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Quello che è certo è che sarà una settimana rovente. L'ennesima, di questa estate 2026. MeteoSvizzera ha infatti innalzato il grado di allerta al livello 4 fino a venerdì prossimo.
L'allerta sarà in vigore almeno fino a venerdì sera, al di sotto dei 600 metri d'altitudine, per il Sottoceneri e le regioni del Ticino centrale, con temperature massime fino a 36 gradi e le minime notturne che difficilmente scenderanno al di sotto dei 21-22 gradi.
Insomma, un copione che ricorderà molto quello che abbiamo vissuto la scorsa settimana.
Ma quando ne usciremo?
La domanda che tutti si pongono a questo punto è: quando usciremo da questa morsa rovente? Le ultime previsioni lasciano intravedere un barlume di speranza a partire dal prossimo fine settimana. In sostanza, dopo Ferragosto, il robusto anticlone africano che da ormai mesi sta dettando legge sull'Europa dovrebbe finalmente cedere.
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