Nodo d'interscambio, i lavori entrano nell'ultima fase

Dalla sera di lunedì 7 al mattino di sabato 12 settembre 2026 si procederà infine, in fascia notturna (dalle 20 alle 6), alla posa dello strato di usura fonoassorbente nel tratto compreso tra la rotonda della zona Migros e la rotonda situata all’altezza dello stabile della Posta. Nel medesimo periodo verrà posato anche lo strato di usura sulle due rotonde e sui relativi raccordi, lungo via Gen. Guisan e via A. Giovannini.

Durante i lavori in fascia notturna, il traffico sarà regolato a senso alternato su un’unica corsia di marcia mediante agenti addetti al disciplinamento del traffico. Durante il giorno il tratto di strada cantonale in questione rimarrà invece regolarmente aperto alla circolazione.