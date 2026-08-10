Cerca e trova immobili
Segnalaci
BIASCA

Nodo d'interscambio, i lavori entrano nell'ultima fase

Nelle prossime settimane sarà posata la pavimentazione fonoassorbente. I lavori si concluderanno sabato 12 settembre
Nodo d'interscambio, i lavori entrano nell'ultima fase
Ti-Press
Fonte red
elaborata da Redazione
Nodo d'interscambio, i lavori entrano nell'ultima fase
Nelle prossime settimane sarà posata la pavimentazione fonoassorbente. I lavori si concluderanno sabato 12 settembre

BIASCA - I lavori per la sistemazione del nodo di interscambio di Biasca, in zona stazione FFS, entrano nell'ultima fase, che si concluderà il 12 settembre. Lo rendono noto il Dipartimento del territorio e il Comune di Biasca.

Da lunedì 17 agosto a venerdì 4 settembre i lavori si svolgeranno dalle 7 alle 17.30. Nel corso delle prime due settimane verrà posato lo strato di usura sui piazzali antistanti la stazione FFS. Durante la terza settimana saranno invece eseguiti i lavori preparatori per la posa dello strato di usura su via Bellinzona, con restringimenti puntuali della carreggiata.

Dalla sera di lunedì 7 al mattino di sabato 12 settembre 2026 si procederà infine, in fascia notturna (dalle 20 alle 6), alla posa dello strato di usura fonoassorbente nel tratto compreso tra la rotonda della zona Migros e la rotonda situata all’altezza dello stabile della Posta. Nel medesimo periodo verrà posato anche lo strato di usura sulle due rotonde e sui relativi raccordi, lungo via Gen. Guisan e via A. Giovannini.

Durante i lavori in fascia notturna, il traffico sarà regolato a senso alternato su un’unica corsia di marcia mediante agenti addetti al disciplinamento del traffico. Durante il giorno il tratto di strada cantonale in questione rimarrà invece regolarmente aperto alla circolazione.

Per tutta la durata dei lavori saranno sempre garantiti l’accesso alle fermate del trasporto pubblico su gomma e all’area antistante la stazione FFS, nonché il transito dei mezzi di soccorso.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
biascastazione ffs
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
1 gior
24
104

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
23

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
8 ore
13
65

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
LIVE
MEZZOVICO
1 gior
101

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior
123
255

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»
LIVE
ARGOVIA
23 ore
24
144

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
54
207

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
LIVE
MEZZOVICO
1 gior
17

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
LIVE
CANTONE
2 gior
166

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca
LIVE
VERZASCA
1 gior
20
42

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa
LIVE
MURALTO
2 gior
15
48

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa

La canicola rimette la quarta
LIVE
CANTONE
9 ore

La canicola rimette la quarta

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
LIVE
GRIGIONI
2 gior
6

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante
LIVE
ASCONA
3 gior

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
LIVE
ACQUAROSSA
8 ore
4

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
47
101

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione

Due morti dopo lo schianto frontale
LIVE
GRIGIONI
9 ore

Due morti dopo lo schianto frontale

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
LIVE
CANTONE
1 gior
63

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
1 gior

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»
LIVE
CANTONE
1 gior
21

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
24
52

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre

Un caldo sbriciola-record
LIVE
CANTONE
2 gior
6
32

Un caldo sbriciola-record

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi
LIVE
CANTONE
2 gior
4
22

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
58

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
1 ora
64

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior
117
331

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
2 gior
14
87

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin
LIVE
FORMULA 1
1 gior
5
29

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
22 ore
1

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
12 ore
7
29

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
46

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge
LIVE
ROSARIO
2 gior
5

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
LIVE
MENDRISIO
9 ore
2
50

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api
LIVE
BELLINZONA
14 ore
3

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg
LIVE
STATI UNITI
22 ore
6

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
24

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»
LIVE
CANTONE
1 gior
26
66

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni
LIVE
CANTONE
1 gior
1

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta
LIVE
VAL MARA
1 gior
7
50

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti
LIVE
ITALIA
2 gior
20

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili
LIVE
CANTONE
3 gior
22
24

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino
LIVE
FIFA
2 gior
11
71

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
15

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»
LIVE
BERNA
1 gior
33

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate
LIVE
ITALIA
2 gior
1
17

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»
LIVE
CANTONE
14 ore
3
28

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
LIVE
CANTONE
1 gior
1
10

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

ULTIME NOTIZIE TICINO
Sempre più cicogne preferiscono la Svizzera e ritardano la migrazione
LIVE
CASTIONE
3 ore
32

Sempre più cicogne preferiscono la Svizzera e ritardano la migrazione

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
3 ore
53
94

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

«Anche Mendrisio pianifichi il futuro senza gas»
LIVE
MENDRISIO
3 ore
2
14

«Anche Mendrisio pianifichi il futuro senza gas»

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
4 ore
52
341

Nino è stato ritrovato

Siccità, anche Stabio annuncia restrizioni
LIVE
MENDRISIOTTO
4 ore
7

Siccità, anche Stabio annuncia restrizioni

Bagno di folla locarnese per la star di "Avatar"
LIVE
LOCARNO
4 ore
4
20

Bagno di folla locarnese per la star di "Avatar"

Navigazione sul Verbano alle FART: «Roma ha mai dato il via libera?»
LIVE
CANTONE
5 ore
11
26

Navigazione sul Verbano alle FART: «Roma ha mai dato il via libera?»

Un giro nello spazio per la colonia di Vacallo
LIVE
VACALLO
5 ore

Un giro nello spazio per la colonia di Vacallo

Guasto sulla linea: non circolano treni tra Locarno e Cadenazzo
LIVE
LOCARNO
6 ore
7
29

Guasto sulla linea: non circolano treni tra Locarno e Cadenazzo

La droga, l'astinenza e l'agitazione: svizzero rimpatriato
LIVE
CONFINE
6 ore
18
26

La droga, l'astinenza e l'agitazione: svizzero rimpatriato