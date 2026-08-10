Nodo d'interscambio, i lavori entrano nell'ultima fase
Nelle prossime settimane sarà posata la pavimentazione fonoassorbente. I lavori si concluderanno sabato 12 settembre
BIASCA - I lavori per la sistemazione del nodo di interscambio di Biasca, in zona stazione FFS, entrano nell'ultima fase, che si concluderà il 12 settembre. Lo rendono noto il Dipartimento del territorio e il Comune di Biasca.
Da lunedì 17 agosto a venerdì 4 settembre i lavori si svolgeranno dalle 7 alle 17.30. Nel corso delle prime due settimane verrà posato lo strato di usura sui piazzali antistanti la stazione FFS. Durante la terza settimana saranno invece eseguiti i lavori preparatori per la posa dello strato di usura su via Bellinzona, con restringimenti puntuali della carreggiata.
Dalla sera di lunedì 7 al mattino di sabato 12 settembre 2026 si procederà infine, in fascia notturna (dalle 20 alle 6), alla posa dello strato di usura fonoassorbente nel tratto compreso tra la rotonda della zona Migros e la rotonda situata all’altezza dello stabile della Posta. Nel medesimo periodo verrà posato anche lo strato di usura sulle due rotonde e sui relativi raccordi, lungo via Gen. Guisan e via A. Giovannini.
Durante i lavori in fascia notturna, il traffico sarà regolato a senso alternato su un’unica corsia di marcia mediante agenti addetti al disciplinamento del traffico. Durante il giorno il tratto di strada cantonale in questione rimarrà invece regolarmente aperto alla circolazione.
Per tutta la durata dei lavori saranno sempre garantiti l’accesso alle fermate del trasporto pubblico su gomma e all’area antistante la stazione FFS, nonché il transito dei mezzi di soccorso.