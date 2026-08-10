Sesta edizione per il trofeo dedicato a Marco Borradori

Il trofeo, un'opera in bronzo unica creata quest'anno in collaborazione con le fonderie Perseo dall'artista Elisabeth Hübscher, è patrocinato dalla Città di Lugano e verrà consegnato al termine della gara, sabato 26 settembre, alle ore 19.00, in Piazza Manzoni alla presenza del sindaco Foletti, delle autorità cittadine e cantonali e dei familiari di Marco Borradori.

Elisabeth Hübscher, di origine sangallese, vive e lavora da oltre vent'anni nella regione di Lugano. Artista autodidatta, espone regolarmente dalla metà degli anni '90 tra Ticino e Svizzera tedesca, spaziando dalla pittura alla scultura in gesso e bronzo. La sua ricerca, incentrata sul dialogo tra natura, luce e materia, dà un valore ancora più speciale ai riconoscimenti assegnati.