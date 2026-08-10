Sesta edizione per il trofeo dedicato a Marco Borradori
La 10 km CityRun assegnerà il riconoscimento speciale in memoria del compianto sindaco di Lugano
La 10 km CityRun assegnerà il riconoscimento speciale in memoria del compianto sindaco di Lugano
LUGANO - StraLugano continua a onorare la memoria del suo affezionato sindaco Marco Borradori e, per il sesto anno consecutivo, ripropone il prestigioso "Trofeo Marco Borradori". Un appuntamento che continua a celebrare, attraverso lo sport, i valori di passione e impegno che lo hanno contraddistinto, nel quinto anniversario della sua scomparsa, avvenuta l'11 agosto 2021.
L’unicità di Marco Borradori è anche il motivo per cui il trofeo può essere vinto dalla stessa persona una sola volta. Con questo criterio verranno premiati la prima e il primo podista svizzeri residenti in Ticino che taglieranno il traguardo della 10 km CityRun. La gara sarà valida per la coppa ASTi e si svolgerà sabato 26 settembre dalle ore 18.15 lungo il suggestivo lungolago di Lugano.
Il trofeo, un'opera in bronzo unica creata quest'anno in collaborazione con le fonderie Perseo dall'artista Elisabeth Hübscher, è patrocinato dalla Città di Lugano e verrà consegnato al termine della gara, sabato 26 settembre, alle ore 19.00, in Piazza Manzoni alla presenza del sindaco Foletti, delle autorità cittadine e cantonali e dei familiari di Marco Borradori.
Elisabeth Hübscher, di origine sangallese, vive e lavora da oltre vent'anni nella regione di Lugano. Artista autodidatta, espone regolarmente dalla metà degli anni '90 tra Ticino e Svizzera tedesca, spaziando dalla pittura alla scultura in gesso e bronzo. La sua ricerca, incentrata sul dialogo tra natura, luce e materia, dà un valore ancora più speciale ai riconoscimenti assegnati.