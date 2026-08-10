A9 chiusa di notte fra Como e Chiasso, ecco quando
Previsti percorsi alternativi e uscita obbligatoria a Como Centro durante la manutenzione delle gallerie.
COMO / CHIASSO - Disagi in vista sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per alcuni lavori di ordinaria manutenzione delle gallerie.
La prima chiusura è prevista dalle 22 di oggi, lunedì 10 agosto, alle 5 di martedì 11 agosto, quando sarà chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine. Lo svincolo di Como Centro sarà inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
Chi proviene da Como Centro e deve raggiungere Chiasso dovrà uscire obbligatoriamente e proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina. La stessa deviazione è prevista per chi intende entrare in A9 a Como Centro in direzione Chiasso. Per chi invece deve dirigersi verso Lainate, l'alternativa indicata è l'ingresso a Fino Mornasco.
La seconda chiusura è invece programmata dalle 22 di mercoledì 12 agosto alle 5 di giovedì 13 agosto, quando sarà interessato il tratto tra Lago di Como e Como Centro, in direzione Lainate.
In questo caso, dopo l'uscita obbligatoria a Lago di Como, sarà necessario percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 dallo svincolo di Como Centro.