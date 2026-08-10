A9 chiusa di notte fra Como e Chiasso, ecco quando

Chi proviene da Como Centro e deve raggiungere Chiasso dovrà uscire obbligatoriamente e proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina. La stessa deviazione è prevista per chi intende entrare in A9 a Como Centro in direzione Chiasso. Per chi invece deve dirigersi verso Lainate, l'alternativa indicata è l'ingresso a Fino Mornasco.

La seconda chiusura è invece programmata dalle 22 di mercoledì 12 agosto alle 5 di giovedì 13 agosto, quando sarà interessato il tratto tra Lago di Como e Como Centro, in direzione Lainate.