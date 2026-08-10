MENDRISIO
«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
Ha superato le aspettative degli organizzatori l'appello per un ritrovo spontaneo per ricordare il cantautore emiliano, recentemente scomparso.
Facebook/PS Mendrisiotto e Basso Ceresio
«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
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«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
Ha superato le aspettative degli organizzatori l'appello per un ritrovo spontaneo per ricordare il cantautore emiliano, recentemente scomparso.
«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
Ha superato le aspettative degli organizzatori l'appello per un ritrovo spontaneo per ricordare il cantautore emiliano, recentemente scomparso.
Organizzato estemporaneamente nel ricordo di Francesco Guccini, la serata di Mendrisio di questo sabato è andata «oltre ogni nostra aspettativa» ed è stata «emozionante»
L'appello, lanciato sui canali social dalla sezione locale del PS per un ritrovo la sera di domenica 9 agosto: «Portate chitarre, strumenti o spartiti, versi di poesie, la vostra voce o semplicemente la vostra presenza», chiosava l'annuncio postato su Facebook.
Nel parco di Villa Argentina si sono presentate circa 200 persone, «giovani e meno giovani» che si sono trovati «per cantare insieme ancora, le canzoni del Maestrone di Pavana».
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