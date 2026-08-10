«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

L'appello, lanciato sui canali social dalla sezione locale del PS per un ritrovo la sera di domenica 9 agosto: «Portate chitarre, strumenti o spartiti, versi di poesie, la vostra voce o semplicemente la vostra presenza», chiosava l'annuncio postato su Facebook.

Nel parco di Villa Argentina si sono presentate circa 200 persone, «giovani e meno giovani» che si sono trovati «per cantare insieme ancora, le canzoni del Maestrone di Pavana».