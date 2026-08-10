Si cerca un nuovo Giudice di pace supplente
Le candidature, corredate da almeno 30 firme di cittadini attivi, dovranno essere consegnate entro il 7 settembre presso la Cancelleria dello Stato di Bellinzona.
LUGANO - La Cancelleria dello Stato ha reso noto che, nei giorni scorsi, è stato pubblicato nel Foglio ufficiale il decreto relativo all’elezione del Giudice di pace supplente dei Circoli di Gambarogno, Lugano est e Vezia, in programma domenica 29 novembre 2026.
Le proposte di candidatura dovranno essere presentate a mano, preferibilmente previo appuntamento, in un esemplare originale presso la Cancelleria dello Stato a Bellinzona. Ogni candidatura dovrà essere firmata da almeno 30 aventi diritto di voto, ossia cittadine e cittadini attivi domiciliati nel Circolo. Il termine per la consegna è fissato alle ore 18.00 di lunedì 7 settembre 2026.
Le candidature diventeranno definitive alle ore 18.00 di lunedì 21 settembre e saranno successivamente pubblicate nel Foglio ufficiale.