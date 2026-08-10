FFDUL: «Una nuova, indispensabile sfida»

«Una nuova, indispensabile sfida»

«La tredicesima edizione del Film Festival Diritti Umani Lugano si presenta come una nuova, indispensabile sfida. I film che stiamo selezionando aprono un varco nella realtà, locale e internazionale, che non può più trovarci indifferenti», dichiarano i co-direttori Antonio Prata e Margherita Cascio. «Ancora una volta, e sempre di più, il festival deve portare su di sé la responsabilità della complessità e i film, le storie, le analisi e le testimonianze diventano fondamentali in questo lavoro. Il Premio Diritti Umani per l’Autore a Rosine Mbakam ne è un esempio forte: un’autrice che si è posta l’obiettivo di decolonizzare lo sguardo cinematografico per ridare giustizia al suo popolo, insegnando a noi a cambiare postura. Il desiderio è che i giorni di FFDUL possano essere momenti forti di scambio, riflessione e comunità, perché tutte e tutti noi abbiamo sempre più bisogno, in questo momento storico, di (ri)scoprire un modo, sicuramente complesso appunto, ma autentico, di ritrovare forza per e nelle lotte per i diritti umani».