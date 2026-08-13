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Affitti meno cari a luglio. Lugano? Va controcorrente

È l'unica città, tra quelle esaminate dallo studio di Homegate, nella quale è stato registrato un incremento
Affitti meno cari a luglio. Lugano? Va controcorrente
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Fonte Ats Awp
elaborata da Redazione
Affitti meno cari a luglio. Lugano? Va controcorrente
È l'unica città, tra quelle esaminate dallo studio di Homegate, nella quale è stato registrato un incremento

ZURIGO - In più della metà dei cantoni svizzeri i canoni d'offerta sono diminuiti a luglio, in parte anche in modo significativo. Considerando l'intera Svizzera, tuttavia, gli affitti complessivi si sono mossi appena.

L'indice degli affitti Homegate è rimasto invariato a luglio rispetto al mese precedente a 134 punti, come ha comunicato giovedì il portale immobiliare. Rispetto all'anno precedente, i canoni d'offerta a livello nazionale erano ancora superiori del 2,4%. L'indice viene rilevato da Homegate insieme alla Banca cantonale di Zurigo (ZKB).

Calo più marcato a Nidvaldo
Complessivamente, i canoni d'offerta sono diminuiti a luglio in 15 cantoni. Il calo più marcato è stato registrato a Nidvaldo con un -4,0%. Seguono Svitto con -1,9%, poi Ginevra e Uri con rispettivamente -1,5%.

Anche nel canton Zurigo gli affitti sono diminuiti dello 0,4%. Un aumento si è invece registrato, tra gli altri, a San Gallo (+0,7%) e in Ticino (+0,6%).

Nel confronto annuale si evidenzia ancora una chiara tendenza al rialzo. In modo particolarmente marcato, i canoni d'offerta nei Grigioni (+7,1%), a Zugo (+5,0%) e a Lucerna (+4,2%) erano superiori al livello di luglio 2025. In generale, secondo Homegate, soprattutto i cantoni della Svizzera centrale hanno registrato aumenti superiori alla media.

Lugano controcorrente
Tra le città esaminate, a luglio i canoni d'offerta sono aumentati solo a Lugano. Lì sono cresciuti rispetto al mese precedente dell'1,9% e su base annua addirittura del 6,3%.

Il calo mensile più marcato si è invece registrato nella città di Lucerna con un-2,4%. In questo modo, la diminuzione è stata il doppio rispetto all'intero cantone di Lucerna (-1,2%). Nel confronto annuale, tuttavia, anche nelle altre città esaminate i canoni d'offerta erano superiori al livello dell'anno precedente.

L'indice degli affitti Homegate misura l'andamento depurato dalla qualità dei prezzi di locazione pubblicizzati per appartamenti nuovi e nuovamente disponibili. In questo vengono considerate le differenze di qualità, posizione e dimensione degli appartamenti.

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