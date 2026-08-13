Affitti meno cari a luglio. Lugano? Va controcorrente

Calo più marcato a Nidvaldo

Complessivamente, i canoni d'offerta sono diminuiti a luglio in 15 cantoni. Il calo più marcato è stato registrato a Nidvaldo con un -4,0%. Seguono Svitto con -1,9%, poi Ginevra e Uri con rispettivamente -1,5%.

Anche nel canton Zurigo gli affitti sono diminuiti dello 0,4%. Un aumento si è invece registrato, tra gli altri, a San Gallo (+0,7%) e in Ticino (+0,6%).