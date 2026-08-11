Zanotti bloccato, per il Lugano è un doloroso piacere

In realtà “semplice” non è finora stato. Non perché il giocatore stia facendo lo schizzinoso o perché il club abbia avanzato pretese enormi. Semplicemente, al momento il mercato è ancora piuttosto bloccato. Tradotto: oltre a qualche chiacchierata, tra direttori sportivi e agenti vari, non si è mai andati.

Nelle scorse settimane Zanotti - che in caso di cessione riempirà le casse bianconere ma anche quelle dell’Inter, che ha il diritto a una percentuale della cifra incassata - era stato accostato al Galatasaray e al Bruges. L’interesse delle due società si è tuttavia raffreddato con il tempo, e altri pretendenti al momento non si sono fatti avanti con forza. Come spesso accade nel mercato, i giorni più caldi sono gli ultimi. È dunque logico pensare che, quando le griglie delle competizioni europee saranno definite e quando il tempo per speculare sarà terminato, qualcosa si muoverà davvero. Anche perché, pur felice di trattenere il ragazzo, il Lugano sa che, oltre a non generare un’entrata, un suo mancato trasferimento sarebbe problematico a livello contrattuale. Per evitare un deprezzamento (o addirittura di perderlo a zero) l’accordo valido fino al giugno 2028 andrebbe rinnovato. E con esso rivisto lo stipendio.